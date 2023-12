Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht Münstermaifeld-Lasserg

Mayen (ots)

Am 08.12.2023 wurde in Münstermaifeld-Lasserg, Wierschemer Straße, eine Beschädigung an einer Grundstücksmauer festgestellt, die bis in eine Höhe von 2,85 m reicht. Die Beschädigung ist zwischen dem 04.12.2023 und dem 08.12.2023 entstanden. An der beschädigten Stelle sind blaue Lackanhaftungen vorhanden, so dass davon auszugehen ist, dass sie von einem vorbeifahrenden Lkw stammen dürften. Hinweise zu einem möglichen Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Mayen entgegen.

