Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 28.03.2024 bis zum 29.03.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta: Verkehrsunfallflucht

Am 28.03.2024 ist es in der Zeit von 08:40 Uhr bis 09:15 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Arbeitsagentur in Vechta an der Rombergstraße gekommen. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte hier beim Ein- oder Ausparken den in einer Parklücke befindlichen BMW. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter Tel. 04441-943-0 in Verbindung zu setzten.

Ebenfalls am 28.03.2024 ist es in der Zeit von 13:30 Uhr -13:50 Uhr auf einem Parkplatz an der Füchteler Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Hier wurde ein abgeparkter Audi A4 beschädigt. Auch in diesem Fall können sich die Zeugen an die Polizei Vechta wenden.

