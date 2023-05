Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Drei Fahrkartenautomaten aufgebrochen - Bundespolizei sucht Zeugen

Siglingen/Untergriesheim/Bad Rappenau (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Bahnhof Siglingen, am Haltepunkt Untergriesheim sowie am Bahnhof Bad Rappenau jeweils einen Fahrkartenautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am vergangen Donnerstag (11.05.2023) und am gestrigen Montag (15.05.2023) in den Nachtstunden zu den Aufbrüchen, welche am Folgetag festgestellt wurden. Der oder die Täter verursachten nach bisherigem Kenntnisstand in beiden Fällen einen Sachschaden von jeweils 12.000 Euro und entwendeten das in den Automaten befindliche Bargeld. Inwieweit die Vorfälle in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Aufbrüchen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

