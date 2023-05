Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Reisender durch Unbekannte attackiert

Kirchheim (Teck) (ots)

In der vergangenen Sonntagnacht (14.05.2023) attackierten zwei bislang unbekannte Täter einen 27-Jährigen am Bahnhof Kirchheim unter Teck. Gegen 23:40 Uhr war der Reisende bisherigen Erkenntnissen zufolge mit einer S-Bahn der Linie S1 aus Richtung Stuttgart in Kirchheim angekommen. Kurz nach dem Ausstieg sprachen ihn offenbar zwei bislang unbekannte junge Männer an und fragten nach Zigaretten. Nachdem der 27-Jährige die Anfrage verneinte, sollen die beiden Täter ihn unvermittelt mit Faustschlägen im Gesicht und mit einem Schlagstock im Bereich der Beine attackiert und verletzt haben. Anschließend flüchteten die Unbekannten aus dem Bahnhof. Die von einem Zeugen alarmierten Einsatzkräfte konnten die Täter bei der umgehend eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen, der Geschädigte wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Täter sollen männlich, circa 16 Jahre alt und ungefähr 170 cm groß gewesen sein. Zur Tatzeit trugen sie offenbar schwarze Hosen und dunkle Oberbekleidung, sowie FFP-2-Masken. Zeugen, welche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell