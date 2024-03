Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Anhängers samt Minibagger

In der Zeit von Dienstag, 26. März 2024, 15:30 Uhr bis Mittwoch, 27. März 2024, 07:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Osloer Straße einen Anhänger, welcher mit einem Minibagger beladen war. Der Schaden beläuft sich auf 36.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441/943-0) entgegen.

Steinfeld - Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 35-jähriger Mann aus Lohne befuhr am Mittwoch, 27. März 2024, gegen 14:55 Uhr mit seinem Pkw die Lohner Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Kontrolle konnte zudem eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Test am mobilen Alcomaten wies einen Wert von 1,19 Promille aus. Dem Lohner wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 27. März 2024, gegen 10:20 Uhr, kam es auf der Lohner Straße, in Höhe der Einmündung Am Telgen, zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Ein 61-jähriger Mann aus Barnstof befuhr mit seinem Sattelzug die Lohner Straße, Fahrtrichtung Steinfeld. In Höhe der Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 34-jährigen Frau aus Steinfeld, welche beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw der 34-Jährigen auf den Lkw eines 45-jährigen Mannes aus Haren geschoben, welcher zum Unfallzeitpunkt in der Straße Am Telgen stand und beabsichtigte auf die Lohner Straße aufzufahren. Die 34-jährige Steinfelderin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 8.000,00 Euro geschätzt.

