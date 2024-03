Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei Unbekannte Täter besprühen in der Zeit von Donnerstag, 21. März 2024, 00:00 Uhr bis Mittwoch, 27. März 2024, 07:45 Uhr die Außenfassade einer Kirche in der Straße am Kirchplatz. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Molbergen - weitere Sachbeschädigungen an Bushaltestellen

In der Zeit von Freitag, 22. März 2024, 16:00 Uhr bis Sonntag, 24. März 2024, 08:00 Uhr wurden weitere Bushaltestellen durch unbekannte Personen beschädigt. Hierbei handelte es sich um die Bushaltestellen im OT Stedingsmühlen, Stedingsmühler Straße sowie die Bushaltestelle im OT Stalförden, Waldstraße. Der Schaden wurde auf 2.800,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/94122-0) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 26. März 2024, in der Zeit von 16:20 Uhr bis 16:30 Uhr schädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 51-jährigen Frau aus Lastrup. Diese hatten ihren Pkw, einen Audi A 6, auf einem Parkplatz an der Ladestraße abgestellt. Der Pkw wurde an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/93286-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 26. März 2024, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 27. März 2024, 12:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Schaufenster eines Raumausstatter-Fachmarktes an der Max-Planck-Straße. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Der Schaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell