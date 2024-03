POL-CLP: Korrekturmeldung zur Pressemeldung aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - versuchter schwerer Raub Am Dienstag, 26. März 2024, gegen 20:57 Uhr, kurz vor Ladenschluss, begab sich ein bislang unbekannter männlicher Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Astruper Straße. Dort bedrohte er die drei Mitarbeiterinnen und forderte Bargeld. Als ihm eröffnet wurde, dass man bereits den Alarmknopf gedrückt habe, flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine sofort ...

