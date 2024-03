Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - versuchter schwerer Raub

Am Dienstag, 26. März 2024, gegen 20:57 Uhr, kurz vor Ladenschluss, begab sich ein bislang unbekannter männlicher Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Astruper Straße. Dort bedrohte er die drei Mitarbeiterinnen und forderte Bargeld. Als ihm eröffnet wurde, dass man bereits den Alarmknopf gedrückt habe, flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 175cm groß - zwischen 20-30 Jahre - blaue Jacke - schwarze Hose - blaue Augen

Zeugen, welche Angaben zur gesuchten Person machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) oder in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) in Verbindung zu setzen.

Anwohner, welche ihr Objekt mit Videoüberwachung sichern, werden gebeten ihr Videomaterial zum tatrelevanten Tatzeitraum zu sichten und sich mit der Polizei in Vechta oder Visbek in Verbindung zu setzen.

Vechta - Einbruch in Sporthalle

In der Zeit von Sonntag, 24. März 2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 26. März 2024, 08:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Lagerraum einer Sporthalle an der Straße In der Paterei. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/943-0) entgegen.

