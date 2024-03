Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - mehrere Sachbeschädigungen an Bushaltestellen / Zeugenaufruf Am Sonntag, 24. März 2024, zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Bushaltestellen. An den Bushaltestellen in Grönheim, Am Kreuzberge - "Ortsmitte" sowie "Auf dem Woop" - sowie an der Bushaltestelle in Dwergte, Dorfstraße, wurden insgesamt sieben Glasscheiben (Sicherheitsglas) ...

mehr