Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 26. März 2024, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Barßel mit seinem Pkw die Westmarkstraße, OT Elisabethfehn, und beabsichtigte an der Kreuzung die Hauptstraße in Richtung Dorfstraße zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 44-jährigen Frau aus Weener. Die 44-Jährige und ihre Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden von rund 17.000,00 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Eine 29-jährige Frau aus Friesoythe beabsichtigte am Dienstag, 26. März 2024, gegen 16:00 Uhr mit ihrem Pkw von einem Parkplatz auf die Straße Am Alten Hafen aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 45-jährigen Mannes, ebenfalls aus Friesoythe. Hierbei wird die 29-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Der Schaden wurde auf 11.300,00 Euro geschätzt.

