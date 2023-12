LPI-NDH: Hoher Sachschaden bei Gebäudebrand

Nordhausen (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, löste der Alarm Geschäftes in der Halleschen Straße aus. Unbekannte hatten versucht, über die Hintertür gewaltsam in den Markt einzudringen. Bei ihrer Tat wurden die Einbrecher vermutlich gestört, sodass sie nicht in das Objekt gelangten. Sie verursachten einen Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr