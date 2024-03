POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis des Landkreises Cloppenburg +++ Friesoythe - Frühling, Sonne, Kaktus (oder: gut gedacht, aber schlecht gemacht) +++

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Frühling, Sonne, Kaktus (oder: gut gedacht, aber schlecht gemacht)

Cloppenburg/Vechta

Mit einem ungewöhnlichen Sachverhalt wurde gestern Morgen das Polizeikommissariat in Friesoythe konfrontiert: Um 08.55 Uhr erschien der Filialleiter des in unmittelbarer Nähe zur Dienststelle befindlichen Baumarktes auf der Wache, um einen Ladendiebstahl zur Anzeige zu bringen. Er schilderte, dass soeben ein Mann einen Kaktus, eine kleine Schaufel und eine Gießkanne aus der Gartenabteilung gestohlen und sich damit zu Fuß in Richtung Kreisverkehr Böseler Straße/Grüner Hof entfernt habe. Er sei dem Dieb unmittelbar gefolgt. Als er ihn eingeholt habe, habe dieser sich inmitten in der Grünanlage des Kreisels befunden und sei damit beschäftigt gewesen, den Kaktus dort einzupflanzen. Zwei Beamte begaben sich daraufhin fußläufig zum nur wenige Meter von der Dienststelle entfernten Kreisel. Der Mann war in diesem Moment gerade dabei, den frisch gepflanzten Kaktus zu gießen. Er konnte sich mit einem ausländischen Reisepass ausweisen. Demnach handelt es sich um einen 37jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Ein Gespräch mit ihm gestaltete sich aufgrund der Sprachbarriere sehr schwierig. Sinngemäß ließ sich rekonstruieren, dass der Mann mit dem Kaktus den Kreisverkehr habe verschönern wollen und die Blumenkelle und die Gießkanne im Anschluss in den Markt zurückgebracht hätte. Nach Konfrontation mit der Tatsache, dass er diese Dinge nicht bezahlt, sondern einfach mitgenommen hatte, grub der Mann den Kaktus wieder aus und brachte das gesamte Diebesgut zurück in den Baumarkt. Dort erteilte man ihm ein Hausverbot. Den 37-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

