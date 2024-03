POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis des Landkreises Cloppenburg +++ Friesoythe - Nachtragsmeldung zum Gasaustritt in Mehrparteienhaus

Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei Unbekannte Täter besprühen in der Zeit von Donnerstag, 21. März 2024, 00:00 Uhr bis Mittwoch, 27. März 2024, 07:45 Uhr die Außenfassade einer Kirche in der Straße am Kirchplatz. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen. Molbergen - weitere ...

