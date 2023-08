Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrszeichen angefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte am Dienstag mit einem Verkehrsschild, an der Ausfahrt eines Supermarktes in der Christian-Eckardt-Straße. Der Verursachende entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 64-0 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0205491/2023, entgegen.

