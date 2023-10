FW-EN: Mehrere Einsätze am Wochenende

Feuerwehr Sprockhövel

Freitag, 29.09.2023 wurde um 15:38 Uhr ein Alarm durch eine Brandmeldeanlage an der Geschwister-Scholl-Straße ausgelöst. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude und konnten keine Ursache feststellen. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Eine Ölspur auf der Schevener Straße verursachte einen weiteren Einsatz am Freitagabend. Bei einem Radlader war der Hydraulikschlauch abgerissen. Die Ölspur wurde abgestreut und das Bindemittel wieder aufgenommen. Sechs Einsatzkräfte waren eine Stunde im Einsatz.

Am Samstag, 30.09.2023 um 6:35 Uhr rückte die Feuerwehr aus, um einen umgestürzten Baum auf der Uhlenbruchstraße zu entfernen. Der Baum wurde mit der Motorsäge zerkleinert. Während des Einsatzes bot ein Anwohner seine Hilfe an, den Baum mit einem Bagger von der Straße zu ziehen. Anschließend wurde die Straße gereinigt. Der Einsatz dauerte 1,5 Stunden.

Ein weiterer Einsatz wurde am Samstag auf der BAB 43 Richtung Witten durchgeführt. Die Meldung war "Verkehrsunfall mit zwei PKWs". Vor Ort stellte sich heraus, dass vier Fahrzeuge am Unfall beteiligt waren. Der Rettungsdienst war bereits an der Unfallstelle und versorgte die beteiligten Personen. Die Einsatzkräfte sperrten die Autobahn, stellten den Brandschutz sicher und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Weiter wurde der Rettungsdienst bei der Rettung eines Patienten aus einem Fahrzeug unterstützt. Der Einsatz dauerte eine Stunde und vierzig Minuten.

