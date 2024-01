Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - 82-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lengerich (ots)

Gestern Abend gegen 17.40 Uhr fuhr der 66-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger die Straße "Im Depot" und beabsichtigte nach links auf die Lingener Straße in Richtung Langen abzubiegen. Dabei missachtete er die auf der Lingener Straße aus Richtung Langen kommend und in Richtung Lengerich fahrende 82-jährige Fahrerin eines Opel Meriva. Die 82-Jährige ist infolgedessen mit ihrem PKW in den mit Strohballen beladenen Anhänger gefahren. Dabei wurde die 82-Jährige schwer verletzt und kam nach der Erstbehandlung vor Ort ins Krankenhaus. Der 66-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

