POL-W: RS - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Wuppertal (ots) - Gestern Vormittag (20.08.2023, 11:10 Uhr) kam es in Barmen zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer eine schwere Verletzung erlitt. Der 37-Jährige bog mit seinem Rad von der Straße Zur Konradswüste in die Straße Gosenburg ein. Dabei geriet er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Volvo. In der Folge stürzte er über das Auto zu Boden und zog sich dabei eine schwere ...

mehr