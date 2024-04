Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Goldenstedt - Öffentlichkeitsfahndung nach schweren Raub in Wohnung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Mittwoch, 20. März 2024, gegen 14:25 Uhr, kam es in Goldenstedt, Amberger Straße, zu einem schweren Raub zum Nachteil einer 59-jährigen Frau. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5741644

Trotz der intensiven polizeilichen Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen bislang nicht festgestellt werden.

Anhand der Zeugenaussage des Opfers konnte nun ein Phantombild zu einem der Tatverdächtigen erstellt werden. Der Tatverdächtige wird weiterhin wie folgt durch das Opfer beschrieben: - männlich - ca. 40 Jahre - ca. 155cm groß (!) - schmächtig/schmal Statur - hellere Hautfarbe, ungepflegteres Aussehen, faltiges Gesicht - dunkelblonde Haare, hohe Stirn - "Drei-Tage-Bart" - rundliches Gesicht - kein deutsch gesprochen - auffällig langes Sweatshirt - dreckige grau/beige Arbeitsschuhe

Wer erkennt diese Person und kann Angaben zur Identität machen? Wer hat im oben genannten Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) oder in Vechta (Tel.: 04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

