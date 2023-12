Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: K 166/ K 173 Hübingen Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Hübingen (ots)

Am 29.12.2023 um 19:10h ereignete sich im Bereich der Kreuzung K166/ K 173 zwischen Hübingen und Welschneudorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des bevorrechtigten Fahrzeugs und es kam zur Kollision im Gegenverkehr. Durch den Unfall wurden drei Personen verletzt; zwei davon schwer. Diese mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Strecke ist momentan gesperrt; die Unfallaufnahme dauert an.

