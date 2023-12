Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nentershausen - Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Nentershausen (ots)

Am 28.12.2023 um 12:40h kam es auf L 318 zwischen Nentershausen und Görgeshausen zu einem Verkehrsunfall durch welchen drei Personen verletzt wurden. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer bog von der BAB 3 nach links auf die L 318 in Richtung Görgeshausen ab. Dabei beschleunigte er beim Linksabbiegen zu stark, sodass das Heck seines Fahrzeugs ausbrach und dieses sich um 180 Grad drehte. Infolgedessen geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 85-jährigen Frau welche die L318 befuhr. Durch den Unfall wurden 3 Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell