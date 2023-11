POL-SH: Bilanz der Kontrollwoche "Truck & Bus"

Kiel (ots) - Für die Meldung von 12:57 Uhr "Tag des Einbruchschutzes am 29.10.2023 klärt die Landespolizei wieder verstärkt zu effektiver Sicherungstechnik auf" bitten wir nachfolgende Korrektur zu berücksichtigen: Die Beratung der Polizeidirektion Bad Segeberg findet wegen einer Baustelle nicht in Kaltenkirchen sondern von 8 Uhr bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt in ...

mehr