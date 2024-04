Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 06.04.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am 05.04.2024 wurde gegen 23:50 Uhr ein 27-jähriger Dammer mit seinem Pkw auf der Straße Oldorf in Damme angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,64 Promille. Es wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Es werden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Schwerer Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag warfen unbekannte Täter ein Fenster des Dersa Kinos ein und gelangten in das Gebäude. Dort versuchten sie weiter eine Tür zu einem Vorführraum aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es wurde eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme in Verbindung zu setzen.

Lohne- versuchter schwerer Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Täter die Eingangstür zu einer Bäckerei in der Lindenstraße aufzuhebeln. Nachdem dieses misslang, flüchteten die Täter unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne zu melden.

Vechta- Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Straße Am Klapphaken zu einer Sachbeschädigung an Pkw. Ein unbekannter Täter warf eine Seitenscheibe eines Pkw mit einem Ziegelstein ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, dem 05.04.2024 zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen neben ihm stehenden Pkw und entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta zu melden.

Dinklage- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag gegen 12:00 Uhr kam es auf dem Samskamp in Dinklage zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährge Holdorferin leicht verletzt wurde. Ein 54-jähriger Dinklage bog mit seinem Pkw von einem Firmengelände auf den Samskamp ein und übersah die Radfahrerin. Diese wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

