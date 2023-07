Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Bustausch nach Scheibenschaden-Polizei sucht Zeugen + Auseinandersetzung in der Moselstraße + Schwer verletzt durch Hundebisse + Unfallhergang nicht klar - Polizei sucht Zeugen

Bad Endbach - Bustausch nach Scheibenschaden - Polizei sucht Zeugen

Was passierte genau, als der Bus der Linie 383 am Sonntag, 30. Juli, gegen 14.45 Uhr, auf DEM Weg von Schlierbach nach Marburg auf der Landstraße in Bad Endbach unter der Eisenbahnbücke (dem Viadukt) durchfuhr? Dieser Frage geht gerade die Polizei Biedenkopf auf den Grund und sucht nach Zeugen. Die Polizei weiß, dass sich zu der genannten Zeit Fahrgäste im Bus befanden, allerdings stehen weder die Anzahl noch die Personalien dieser Fahrgäste fest. Für die weiteren Ermittlungen sind alle Fahrgäste wichtige Zeugen. Sie werden daher gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf in Verbindung zu setzen.

Nach den Angaben des Fahrers hörte er einen Schlag und es prallte etwas gegen die Windschutzscheibe seines Busses, als er unter der Brücke durchfuhr. Der Fahrer stellte danach einen Schaden fest, fuhr zum Betriebshof, tauschte den Bus und informierte den Chef. Der Chef wiederum fand danach unter der Brücke zwei Steine, die er dem Schaden an der Busscheibe zuordnete. Ob der Schaden (nach ersten Schätzungen etwa 3000 Euro) tatsächlich durch den Einschlag von einem oder beiden Steinen entstand, steht allerdings nicht fest. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf die Sichtung von Personen auf der Brücke zur Zeit des Schadenseintritts vor. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Stadtallendorf - Auseinandersetzung in der Moselstraße

Derzeit ermittelt die Polizei Stadtallendorf nach einer Auseinandersetzung zwischen einem 44 Jahre alten Mann kroatischer und einer 40 Jahre alten Frau ukrainischer Herkunft. Beide erlitten bei dem Streit in der Moselstraße am Sonntag, 30. Juli, gegen 18.55 Uhr Verletzungen, konnten das Krankenhaus nach der Wundversorgung aber wieder verlassen. Die Polizei übergab die 40Jährige später in die ärztliche Obhut eines psychiatrischen Krankenhauses.

Cappel - Schwer verletzt durch Hundebisse - Polizei bittet um Hinweise

Ein 82 Jahre alter Mann erlitt am Sonntag, 30. Juli, gegen 09 Uhr erhebliche Verletzungen durch Hundebisse. Der Mann konnte mit größter Mühe den Hundeangriff letztlich abwehren, sich nach Hause schleppen und von dort einen Rettungswagen rufen. Die Ärzte im Krankenhaus nähten und versorgten die erheblichen Bissverletzungen an den unteren Extremitäten. Der 82Jährige ging nach eigenen Angaben im Cappeler Feld nahe dem Steinmühlenweg spazieren, als ein Schäferhund großer beigefarbiger Hund mit kurzem Fell und ohne Geschirr oder Halsband in unvermittelt angriff. Einen potentiellen Hundehalter hatte der Mann nicht gesehen. Wer war am Sonntagmorgen noch im Cappeler Feld? Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Hund und/oder dessen Besitzer machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallhergang nach Auffahrunfall nicht klar - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht zur endgültigen Klärung eines Unfallhergangs nach Zeugen. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag, 07. Juli, gegen 23.10 Uhr. Unfallort war der Wilhelmsplatz zwischen der Universitätsstraße und der Schwanallee. Dort kam es zur Kollision zwischen einem offenbar wartenden schwarzen Audi Q 3 und einem ebenfalls schwarzen Renault Megane. Durch den Unfall entstand bei einem Gesamtschaden von mindestens 17.000 Euro an dem Megane ein wirtschaftlicher Totalschaden. Fest steht bisher lediglich, dass der Meganefahrer, ein 18 Jahre junger Mann über die Universitätsstraße kam und über den Wilhelmsplatz weiter in die Schwanallee wollte. Sein Fahrzeug prallte hinten in den an der Ampel stehenden Audi. Durch die beim Unfall auslösenden Airbags erlitten er und sein 16jähriger Mitfahrer leichtere Verletzungen. Die beiden Insassen im Q 3 blieben unverletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas zur Fahrweise des 18jährigen Fahrers des schwarzen Megane sagen können? Wem ist das Fahrzeug kurz vorher in der Unistraße aufgefallen? Wer kann Angaben zur Fahrweise kurz vor dem Unfall machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

