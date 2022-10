Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl eines Oldtimers

Mönchengladbach (ots)

Aus einem Garagenhof an der Marktfeldstraße im Stadtteil Am Wasserturm haben Unbekannte am Wochenende einen blauen BMW-Oldtimer gestohlen.

Die Tat soll sich zwischen Samstag, 29. Oktober, 18.30 Uhr, und Sonntag, 30. Oktober, 10.30 Uhr ereignet haben. Laut Angaben des Fahrzeugbesitzers hatte er den Wagen in dem Garagenhof geparkt und abgeschlossen. Als er am nächsten Tag zurückkehrte war das Auto nicht mehr da.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sie unter der 02161-290 entgegennimmt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell