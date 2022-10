POL-MG: Drei Verletzte in Linienbus

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 27. Oktober, hat sich um 15 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Mühlenstraße ein räuberischer Diebstahl ereignet. Ein unbekannter Täter riss einem 31-jährigen Mann einen Zehn-Euro-Schein aus der Hand. Als der 31-Jährige versuchte, den Mann festzuhalten, bekam er einen Schlag im Gesicht ab. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Folge der Tatverdächtige eine Platzwunde ...

