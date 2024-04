Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 05.04.2024 bis 06.04.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Sachbeschädigung - In den Tagesstunden des vergangenen Mittwoch, 03.04.2024, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Außenlampe der Sakristei der St. Jakobus-Kirche im Saterland. Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, melde sich bitte bei der Polizeistation Saterland unter 04498-923770.

Saterland, OT Bokelesch - Schwerer Verkehrsunfall - Am Freitag, dem 05.04.2024, um 13:50 Uhr kam es auf der Kreuzung Klosterstraße/Johanniterstraße im Ortsteil Bokelesch zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21jährige Papenburgerin befuhr mit ihrem Pkw Fiat die Klosterstraße in Richtung Ubbehausen. Beim Überqueren der Kreuzung übersah sie die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 21jährige Saterländerin mit ihrem Pkw Opel. Durch den Unfall wurden die Beteiligten schwer verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro. Die vor Ort anwesenden Verkehrsteilnehmer leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte vorbildliche Erste Hilfe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell