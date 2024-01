LPI-SHL: Acht Jacken vom Außenständer geklaut

Schmalkalden (ots) - Unbekannte Täter griffen Mittwochabend gegen 22:00 Uhr einen auf dem Parkplatz neben dem Einkaufsmarkt in der Straße "Pfaffenwiese" in Schmalkalden abgestellten Pkw an. Die Unbekannten beschädigten die Front- und Heckscheibe sowie alle Scheinwerfer am blauen Skoda der Geschädigten. Bislang liegen keine Angaben zur Höhe der entstandenen Sachschäden vor. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

