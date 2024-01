LPI-SHL: Zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Meiningen (ots) - Am 21.02.2024 findet erneut ein Schnuppertag in der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in der Zeit von 07:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr statt. An diesem Tag sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 25 Jahren eingeladen, einen Tag lang Polizeiluft zu schnuppern. Neben der allgemeinen Vorstellung des Polizeiberufes und der ...

