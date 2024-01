Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bargeldforderung unter Vorhalt eines Messers

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat Dienstagvormittag gegen 11:05 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Drachenbergstraße in Meiningen. Der Mann legte der Kassiererin einen Leergutbon hin und als diese die Kasse öffnete, um ihm das Geld auszuzahlen, forderte er unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die 43-Jährige Mitarbeiterin des Marktes gab kein Geld heraus, sondern schloss die Kasse. Daraufhin lief der Täter aus dem Markt und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0013500/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

