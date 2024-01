Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei-Infoabend für Berufswechsler und Eltern interessierter Kinder

Die Landespolizei Thüringen bietet eine Einstellung bis zum 34. Lebensjahr sowohl im mittleren als auch im gehobenen Dienst an. Neben den Schülerpraktika und den Schnuppertagen, möchte die Landespolizeiinspektion Suhl auch alle Interessierten unterstützen, die das 34. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und schon länger über einen Berufswechsel und über eine neue Herausforderung nachdenken. Zusätzlich möchten wir auch die Eltern einladen, deren Kinder Interesse an dem Polizeiberuf haben, sich über die Ausbildung, das Studium und den Beruf allgemein, sowie die Einstellungsvoraussetzungen zu informieren. Zudem konnten wir bei Gesprächen mit interessierten Kindern und deren Eltern auf den örtlichen Berufsmessen feststellen, dass es immer wieder Fragen, nicht nur zum Berufsfeld des Polizisten/der Polizistin, sondern beispielsweise auch zum Beamtenverhältnis gibt. Diese und weitere Fragen möchte Polizeikommissarin Jennifer Pfeiffer Ihnen sehr gerne im Rahmen eines Infoabends beantworten. Für eine genaue Planung der Veranstaltung wird um eine Voranmeldung bis zum 25.02.2024 per E-Mail gebeten: nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de . Bitte geben Sie dabei an, ob Sie ein Interessent/Berufswechsler oder ein Elternteil eines interessierten Schulkindes sind. Der erste Informationsabend findet am 28.02.2024, 18:00 Uhr, in der Landespolizeiinspektion Suhl, Schleusinger Straße 111, 98527 Suhl statt.

