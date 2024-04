Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich PK Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am 06.04.2024, gg. 20.00 Uhr, kommt es in dem Kreisverkehr Steinfelder Straße/ Wellenweg in Damme zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach habe ein dunkler BMW mit überhöhter Geschwindigkeit den Kreisverkehr passiert und beim Herausfahren das Verkehrzeichen 205 beschädigt. Anschließend entfernt sich dieser, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzugehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Damme zu melden.

Vechta- Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr Am Sonntag 07.04.2024, gegen 01:10 Uhr kam es auf der Münsterstraße in Vechta zu einem Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. Ein 18-jähriger Goldenstedter beabsichtige von der Münsterstraße in die Lohner Straße abzubiegen. Hierbei ordnete sich dieser zu spät ein und übersah den in selber Richtung fahrenden PKW eines 40-jährigen aus Vechta, welcher sich bereits auf der Abbiegespur befand. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-jährigen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

