Vechta - Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl

Am Sonntag, den 07.04.24, im Zeitraum zwischen 04:45 Uhr und 05:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Kiosk im Tannenweg. Aus diesem wurde u. a. Alkohol entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Zeugenaufruf nach versuchten Diebstahl aus PKW

Am Sonntag, den 07.04.24, im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mutwillig einen in der Straße "Zum Schacht" abgestellten PKW der Marke Mercedes. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Dinklage - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Sonntag, den 07.04.24, gegen 19:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Vechta im Samskamp einen 34-Jährigen aus Dinklage in seinem PKW. Bei der Kontrolle stelle sich heraus, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs auf Grund baulicher Veränderungen am PKW erloschen war. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Sonntag, den 07.04.24, gegen 21:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Vechta in der Münsterstraße einen 25-Jährigen aus Dinklage in seinem PKW. Bei der Kontrolle stelle sich heraus, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs auf Grund baulicher Veränderungen am PKW erloschen war. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

