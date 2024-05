Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei- Unfall führt zu Verletzungen

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Montag (20.5.) bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 04.30 Uhr auf der Weseler Straße in Bünde ein Kleinkraftrad/Roller der mit drei Personen besetzt war. Der Fahrer trug einen Schutzhelm, die beiden Beifahrer waren ungeschützt.

Als die Beamten das Fahrzeug überprüfen wollten, versuchte sich der Rollerfahrer der Kontrolle zu entziehen und beschleunigte das Fahrzeug. Trotz mehrfacher Aufforderung das Fahrzeug zu Stoppen, kam der Fahrer den Anhaltensignalen nicht nach. Der Roller fuhr weiter über die Dobergstraße und passierte die Herforder Straße in Richtung Albert-Schweitzer Straße, ohne sich um den fließenden Verkehr zu kümmern. In Höhe des Parkplatzes zum Naturdenkmal kam der Roller nach links von der Fahrbahn ab, auf einen Grünstreifen und verunfallte. Der 15-jährige Fahrer aus Spenge, sowie die 14- und 15-jährigen Beifahrer aus Spenge und Bielefeld stürzten zu Boden und verletzten sich leicht an Händen und Beinen. Eine ärztliche Versorgung war nur kurzfristig nötig. Nach ersten Ermittlungen gehörte der Roller dem Erziehungsberechtigten des 14-Jährigen aus Bielefeld, dass unbefugt in Gebrauch genommen wurde. Der 15-jährige Fahrer aus Spenge war nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Schaden am Roller der Marke Suzuki wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Alle drei Beteiligten wurden zur Polizeiwache nach Bünde gebracht und in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weitere Bearbeitung.

