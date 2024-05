Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Spendensammler bedrohen Marktbesucher- Flucht mit Fahrzeug vom Parkplatz

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Samstagnachmittag (18.5.) kam es auf der Lübbecker Straße in Kirchlengern zu einer Auseinandersetzung zwischen Spendensammler und Besuchern eines Discounters. Gegen 14.40 Uhr beobachtete zwei Personen, wie diese in aufdringlicher Weise nach Geldspenden für Blinde und Taubstumme fragten. Der Besucher forderte den Mann und die Frau auf, die Aufdringlichkeit und das aggressive Verhalten zu unterlassen. Nachdem die beiden Personen dieses jedoch weiterführten, informierte der Zeuge die Polizei. Die beiden Sammler bemerkten augenscheinlich die Alarmierung der Polizei und verließen den Markt. Der Zeuge und ein Mitarbeiter des Marktes folgten den Personen, um ggf. Hinweise auf ein Fahrzeug zu bekommen. Die bislang unbekannte Frau spukte in Richtung der Zeugen und beleidigte diese mehrfach. Der Mann bedrohte beide mit einem Teleskopstock, so dass diese nicht näher an das Fahrzeug herantraten. Beide Tatverdächtigen setzten sich dann in Fahrzeug mit französischem Kennzeichen und flüchteten vom Parkplatz. Auf dem Weg zur Ausfahrt mussten die beiden Zeugen dem Fahrzeug noch ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Anschließend flüchteten die Insassen in Richtung B239. Der bislang unbekannte Mann wird beschrieben mit ca. 30-40 Jahre alt, südosteuropäisches Aussehen, Drei-Tage-Bart und grüner Cappe. Die Frau hatte schwarze lange Haare und trug beige/weiße Bekleidung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Spendensammlern aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die weitere Angaben zu den Sammlern machen können oder sie ggf. auch schon an anderen Einkaufsmärkten beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell