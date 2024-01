Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR, (go), EICHHAGEN, Freitag, der 19.01.2024, 13:50 Uhr. Eine 33 jährige PKW Fahrerin aus Uslar befuhr den Eichhagen und musste aufgrund des Gegenverkehrs abbremsen. Dadurch geriet sie, bei winterglatter Fahrbahn, ins Rutschen und kam mit ihrem Fahrzeug zwischen einem geparktem PKW und der Mauer eines angrenzenden Grundstücks zum Stehen. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die 33 jährige erlitt dabei einen Schock und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell