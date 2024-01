Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht und weggefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 20.01.2024, 13:30 Uhr

Am Samstagmittag, den 20.Januar 2024, parkte ein 82jähriger Einbecker, seinen Pkw rückwärts aus einer Garage im Stadtgebiet aus und touchierte dabei einen in diesem Bereich geparkten Pkw. Hierbei wurde er von einem Anwohner beobachtet. Am geparkten Pkw entstand ein Schaden von ca. 500,- Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Am Nachmittag konnte dann der Fahrzeugführer von Polizeibeamten im Stadtgebiet von Einbeck angetroffen und kontrolliert werden. Bei einer Überprüfung seiner Personaldaten kam heraus, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Demzufolge wurden gegen ihn Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt mit seinem Pkw wurde ihm noch vor Ort von den Beamten untersagt.

