PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Wechselseitige Körperverletzung ++ Roller entwendet und ausgeschlachtet ++ Diebstahl von Roller ++ Fahrradfahrer mit Wild kollidiert und schwer verletzt ++ mehrere Unfälle mit Motorradfahrern ++

Bad Schwalbach (ots)

++ Samstag, 06.04.24, 18:30 h, Bad Schwalbach, Brunnenstraße, wechselseitige Körperverletzung

Am Samstag, den 06.04.2024 kam es um 18:30 h in Bad Schwalbach in der Brunnenstraße zur einer wechselseigen Körperverletzung. Zwei deutlich alkoholisierte Männer, ein 68Jähriger und ein 51Jähriger, beide aus Bad Schwalbach gerieten aus bisher unbekannten Gründen in Streit, bei dem schließlich auch die Fäuste zum Einsatz kamen. Beide Personen wurden dabei verletzt, mussten aber nicht behandelt werden. Gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet.

++ Freitag, 22.03.24 - Samstag, 06.04.2024, Johannisberg, Nähe Freiwillige Feuerwehr, Rollerdiebstahl

Am Samstag, den 06.04.2024 wurde durch einen Spaziergänger ein "ausgeschlachteter" Roller in den Weinbergen in der Nähe der Freiwilligen Feuerwehr gefunden. Die Ermittlungen ergaben, dass die Nutzerin den Roller am 22.03.24 auf dem Parkplatz der Internatsschule abgestellt hatte. An dem Roller wurden mehrere Kabel durchtrennt um ihn kurzzuschließen und vom Abstellort wegzufahren. Am Auffindeort wurden dann wiederum diverse Teile entwendet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wende sich an die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-91120.

++ 02.04.2024 bis 05.04.2024, Geisenheim, Im Kosakenberg, Rollerdiebstahl

In der Zeit vom 02.04.2024 bis zum 05.04.2024 entwendeten Unbekannte einen roten Piaggio Roller von einem Privatgrundstück Im Kosakenberg in Geisenheim. Hinweise bitte an die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-91120

++ Samstag, 06.04.2024, gegen 21:40 h, L 3273 zwischen Engenhahn und Niederseelbach, Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Samstag, den 06.04.2024 wurde auf der L 3273 in Höhe der Lenzenmühle ein Mann durch eine vorbeifahrende Autofahrerin bewusstlos auf der Fahrbahn liegend aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der 60jährige Mainzer mit seinem Fahrrad von Engenhahn unterwegs war in Richtung Niederseelbach. Spuren deuten darauf hin, dass er mit einem Wildtier zusammengestoßen ist und dabei mit dem Fahrrad stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde bei dem Unfall beschädigt.

++ Samstag, 06.04.2024, 18:45 h, L 3033, Abfahrt Espenschied, Motorradfahrer leicht verletzt

Am Samstag, den 06.04.2024 gegen 18:45 h kam es auf der L3033 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Geisenheim fuhr aus Richtung Geroldstein in Richtung Lorch. Etwa in Höhe der Abfahrt Espenschied stürzte er aus unbekannter Ursache. Er wurde mit leichten Verletzungen in das KH Rüdesheim eingeliefert. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden.

++ Samstag, 06.04.2024 gegen 15:00 h, B 54, Abfahrt Taunusstein-Seitzenhahn

Samstag, den 06.04.2024 gegen 15:00 h muss ein 90jähriger PKW-Fahrer aus Taunusstein auf der B 54 an der Abfahrt Seitzenhahn halten, da vor ihm ein Fahrzeug nach links abbiegen will. Der hinter ihm fahrende 18jährige Motorradfahrer aus Waldems fährt auf das wartende Fahrzeug auf und kommt zu Fall. Er und seine 16jährige Sozia werden dabei leicht verletzt. Beide kommen zur Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entsteht ein Gesamtschaden von ca. 5500,- EUR.

++ Samstag, 06.04.2024, 13:25 h, L340 zwischen Lorch und Ransel

Am Samstag, den 06.04.2024 kam auf der L340 zwischen Lorch und Ransel ein 61jähriger Motorradfahrer aus Heidenrod aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR

++ Freitag, 05.04.2024, 14:00 h, B 42 Eltville, Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Freitag, den 05.04.2024 befuhr ein 52jähriger Motorradfahrer aus Rüsselsheim die B 42 aus Wiesbaden in Richtung Rheingau. Zwischen den Abfahrten Kiedrich und Erbach kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Bei dem Sturz wurde er schwer verletzt. An seiner Harley-Davidson entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000,- EUR.

