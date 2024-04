PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Unfall mit vier Schwerverletzten auf der B260+++

Bad Schwalbach (ots)

Am 05.04.2024, gegen 12:40 Uhr, kam es auf der B260, auf Höhe der Abfahrt Heimbach, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach jetzigem Erkenntnisstand befuhr ein 55-Jähriger aus Reitzenhain die B260 von Wiesbaden kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Ein aus Richtung Heimbach kommender 59-Jähriger Wiesbadener übersah diesen beim Auffahren auf die Bundesstraße, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die B260 wurde für die Dauer von 1,5 Stunden vollgesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000 EUR.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06124-7078-0 bei der Polizei Bad Schwalbach zu melden.

