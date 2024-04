PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann getreten und Badesandalen entwendet +++ Berührung im Gegenverkehr - Fahrerflucht +++ Pkw beschädigt und weitergefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann getreten und Badesandalen entwendet, Oestrich-Winkel, Oestrich, Rheingaustraße, Dienstag, 02.04.2024, 20:15 Uhr

(he) Gestern Abend kam es in Oestrich auf dem Parkplatz des Netto-Marktes zu einem Streit zwischen zwei Personen, in dessen Verlauf ein 66-Jähriger getreten wurde. Weiterhin seien seine Badesandalen entwendet worden. Der Vorfall soll sich gegen 20:15 Uhr auf dem Parkplatz des in der Rheingaustraße gelegenen Einkaufsmarktes ereignet haben. Der Polizei gemeldet wurde der Sachverhalt jedoch erst mit circa 45 Minuten Verzögerung. Den Angaben des Geschädigten zufolge sei es zum Tatzeitpunkt zwischen ihm und dem unbekannten Täter zu einem Streit gekommen. Währenddessen habe ihn der Fremde von hinten getreten. Daraufhin sei er zu Boden gestürzt, habe jedoch keine Verletzungen erlitten. Während des Vorfalls habe er seine Badesandalen verloren. Diese habe der Täter an sich genommen und sei anschließend geflüchtet. Beschreibung: Circa 190cm groß, "osteuropäisches" Erscheinungsbild, sprach polnisch, schlanke Statur, circa 25-30 Jahre alt. Die Polizei in Eltville hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06123) 9090-0 um Hinweise.

2. Berührung im Gegenverkehr - Fahrerflucht, Taunusstein, Bleidenstadt, B 275 Dienstag, 02.04.2024, 06:45 Uhr

(he)Gestern kam es auf der Aarstraße zwischen Wehen und Hahn zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Fahrer eines Linienbusses war gegen 06:45 Uhr auf der Aarstraße von Wehen in Richtung Hahn unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Wehen seien ihm aus der Gegenrichtung mehrere LKW entgegengekommen. Mit einem dieser LKW sei es dann zum Zusammenstoß der Außenspiegel gekommen, wobei der linke Außenspiegel des Busses zersplitterte. Der Busfahrer stoppte, der Lkw entfernte sich jedoch ohne jegliche Reaktion von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Pkw beschädigt und weitergefahren,

Eltville, Auf dem Steinchen, Neuweg, Montag, 01.04.2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 02.04.2024, 11:00 Uhr

(he)Zwischen Ostermontag, 17:00 Uhr und Dienstag, 11:00 Uhr kam es in Eltville im Einmündungsbereich "Auf dem Steinchen", "Neuweg" zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstand. Ein schwarzer Ford, S-Max stand in dem gennannten Zeitraum im Kreuzungsbereich geparkt. Bei ihrer Rückkehr mussten die Besitzer feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug den Pkw an der hinteren, linken Fahrzeugecke beschädigt hatte. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen nicht vor. Die Polizei in Eltville bittet unter der Rufnummer (06123) 9090-0 um Hinweise.

