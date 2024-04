PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Wohnhaus +++ Wärmepumpe gestohlen +++ Reifen abmontiert +++ Diebstahl aus Hofladen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Rüdesheim-Windeck, Zum Ebental, Freitag, 29.03.2024, 17 Uhr

(ro)In Rüdesheim suchten Einbrecher am Freitagnachmittag ein Wohnhaus auf und stahlen Bargeld und Schmuck. Die Unbekannten drangen gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten dieses nach Beute. Sie konnten Schmuck und Bargeld im Wert von 10.000EUR entwenden und unerkannt aus dem Wohnhaus flüchten. Hinweise können Zeuginnen oder Zeugen der Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer (06124) 7078-0 melden.

2. Wärmepumpe gestohlen,

Schlangenbad-Georgenborn, Weiherallee Samstag, 23.03.2024, 15.30 Uhr bis Freitag, 29.03.2024, 13 Uhr

(ro)Unbekannte hatten es zwischen vergangenem Samstag und Karfreitag auf eine Wärmepumpe eines Neubaus in Schlangenbad-Georgenborn abgesehen. Sie verschafften sich unberechtigt Zutritt zum Grundstück und trennten die Wärmepumpe von der Leitung zum Neubau ab. Im Anschluss verließen die Täter die Baustelle unbemerkt mit dem Heizgerät im Wert von 10.000EUR. Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

3. Reifen abmontiert,

Idstein, Black und Deckerstraße, Donnerstag, 28.03.2024, 18 Uhr bis Samstag, 30.03.2024, 10 Uhr

(ro)In Idstein montierten Kriminelle zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen Reifen von insgesamt vier Fahrzeugen ab und stahlen diese samt Felgen. Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise auf das Grundstück einer Firma in der Black und Deckerstraße. Hier konnten sie unbemerkt insgesamt 16 Kompletträder abmontieren und unerkannt flüchten. Wie der Abtransport der Reifen erfolgte, ist noch nicht bekannt. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Diebstahl aus Hofladen,

Hünstetten-Wallrabenstein, Auf der großen Hohl, Donnerstag, 28.03.2024 bis Freitag, 29.03.2024

(ro)Zwischen Donnerstag und Karfreitag suchten unbekannte Täter einen Hofladen in Hünstetten-Wallrabenstein auf und entwendeten hauptsächlich Bargeld. Sie konnten sich unbemerkt Zutritt zum Anwesen verschaffen und betraten den unverschlossenen Hofladen. Hier ließen sie Bargeld in Höhe von über 1.000EUR sowie einen Tresor mit Dokumenten mitgehen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor, die Polizeistation Idstein nimmt Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell