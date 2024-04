PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstähle aus Pkw in Geisenheim +++ Einbruch in Wohnmobil

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstähle aus Pkw in Geisenheim,

Geisenheim, Albert-Schweitzer-Straße, Gartenstraße, Dienstag, 02.04.2024, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 03.04.2024, 07:30 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche waren in Geisenheim Diebe unterwegs und entwendeten aus mindestens zwei geparkten Pkw Geldbörsen, persönliche Dokumente und eine Sonnenbrille. In der Albert-Schweitzer-Allee machten sich die oder der Täter an einem grauen BMW der 5er Reihe zu schaffen. In der Gartenstraße stiegen die Langfinger in einen Skoda Kodiaq in schwarz ein. Ob die Fahrzeuge ordnungsgemäß verschlossen waren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Unabhängig von den Verschlussverhältnissen der Fahrzeuge ist es nie ratsam, Wertgegenstände im Innenraum zu belassen. Wenn Diebe auf der Suche nach möglichen Tatgelegenheiten sind und in den Fahrzeuginnenräumen auf den ersten Blick nichts für sie "Interessantes" entdecken, ist die Gefahr eines Einbruchs deutlich geringer. Hinweise in den geschilderten Fällen nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Einbruch in Wohnmobil,

Walluf, Niederwalluf, Bahnhofstraße, Dienstag, 02.04.2024, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 03.04.2024, 14:00 Uhr

(he)Zwischen Dienstag, 15:00 Uhr und Mittwoch, 14:00 Uhr stiegen unbekannte Täter in Niederwalluf in ein Wohnmobil ein und verursachten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das in der Bahnhofstraße geparkte Fahrzeug wurde gewaltsam geöffnet und anschließend durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Ermittlungen hat die Polizei in Eltville übernommen und bittet unter der Rufnummer (06123) 9090-0 um Hinweise.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell