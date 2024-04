PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Falscher Wasserwerker macht Beute +++ In Schule eingebrochen +++ Betrunken Unfall verursacht +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Falscher Wasserwerker macht Beute,

Taunusstein-Wehen, Beethovenstraße, Donnerstag, 04.04.2024, 12:00 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat ein falscher Wasserwerker eine Seniorin in Wehen um ihre Ersparnisse gebracht. Der Unbekannte sprach die Frau im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße an. Er gab sich als angeblicher Wasserwerker zu erkennen und gab an, den Wasserdruck in der Wohnung prüfen zu müssen. Gemeinsam mit der Seniorin betrat er deren Wohnung und beschäftigte die Frau mit kleinen Aufgaben im Badezimmer, während der Mann sich über Funk mit einem angeblichen Kollegen verständigte. Dieser weitere Unbekannte muss die Wohnung über die noch offenstehende Tür betreten und aus einem anderen Zimmer rund 2.000 EUR Bargeld entwendet haben. Nachdem der falsche Wasserwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, schöpfte die Frau Verdacht und bemerkte schließlich das Fehlen ihres Bargeldes. Der Unbekannte wurde beschrieben als 40 bis 45 Jahre alt, circa 175 cm groß, untersetzt und mit gebräunter Haut. Er trug eine Kopfbedeckung und sprach Deutsch ohne Akzent. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06128/ 92021-100 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie nicht selbst bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihre örtliche Polizeistation oder rufen unter der 110 die Polizei.

2. In Schule eingebrochen,

Hünstetten-Görsroth, Panoramastraße, Dienstag, 02.04.2024, 09:45 Uhr bis Donnerstag, 04.04.2024, 09:30 Uhr

(wie) Bisher Unbekannte sind in dieser Woche in ein Schulgebäude in Görsroth eingebrochen. Die Täter überstiegen zwischen Dienstag- und Donnerstagmorgen den Grundstückszaun der Schule in der Panoramastraße. Anschließend hebelten die Einbrecher die Haupteingangstür auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Aus der Schule wurde nach bisherigen Erkenntnissen dann aber nichts entwendet. Die Täter verschwanden unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 EUR. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06123/ 9090-0.

3. Versuchter Einbruch in Wohnhaus,

Taunusstein-Hahn, Am Ehrenmahl, Montag, 01.04.2024, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 03.04.2024, 18:00 Uhr

(wie) Zwischen Montag- und Mittwochabend haben Unbekannte versucht in ein Wohnhaus in Hahn einzudringen. Der oder die Täter betraten unbefugt das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Ehrenmahl" und gelangten über die nicht verschlossene Eingangstür in das Gebäude. Im zweiten Obergeschoss versuchten der oder die Einbrecher dann eine Wohnungstür aufzuhebeln, woran sie aber scheiterten. Somit verließen der oder die Täter das Haus unverrichteter Dinge wieder, wobei sie ein abgebrochenes Werkzeugteil sowie einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 EUR hinterließen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06128/ 92021-100.

4. Betrunken Unfall verursacht,

Eltville, Bundesstraße 42, Freitag, 05.04.2024, 00:05 Uhr

(wie) Eine betrunkene Autofahrerin hat in der Nacht von Donnerstag bei Eltville einen Unfall verursacht und ist anschließend weitergefahren, bis sie von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Die 35-Jährige war mit einem Ford Puma auf der B 42 von Wiesbaden in Richtung Rüdesheim unterwegs. Kurz hinter Martinsthal kam sie aufgrund ihrer Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke, wodurch ein Schaden in Höhe von circa 7.500 EUR entstand. Anschließend fuhr die Frau jedoch einfach mit dem beschädigten Fahrzeug weiter. Dies hatte ein Zeuge beobachtet, der die Fahrerin sogar noch zum Anhalten bewegen und kurz mit ihr sprechen konnte. Doch auch während des Gesprächs fuhr die Frau einfach wieder weiter in Richtung Rüdesheim. Kurz darauf stoppt eine Streife den Ford auf der B 42 und kontrollierte die Fahrerin. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,4 Promille, weshalb die 35-Jährige festgenommen wurde. Die Beamten ließen den beschädigten Ford abschleppen, ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der Frau sicher. Anschließend wurde die 35-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

