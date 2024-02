Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizisten bedroht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (15.02.2024) bedrohte ein 38-Jähriger zwei Polizisten in der Yorckstraße. Die Beamten wiesen gerade einen Falschparker in der Yorckstraße an, sein Auto umzuparken, als der, bis zu diesem Zeitpunkt unbeteiligte, 38-Jährige hinzukam und sein Auto absichtlich falsch parkte. Er stieg dann aus, bedrohte die Beamten und forderte sie auf, die Leute nicht zu schikanieren. Der 38-Jährige wurde durch die Polizisten kontrolliert und er musste sein Auto wegfahren. Er muss sich nun wegen der Bedrohung und dem Falschparken verantworten. Außerdem kann die Führerscheinstelle auch bei Personen, die sich aggressiv im Straßenverkehr verhalten, die Geeignetheit prüfen und ggfls. einen Entzug der Fahrerlaubnis veranlassen.

