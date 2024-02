Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Stromkabel beschädigt

Ludwigshafen (ots)

An der Straßenbahnhaltestelle Hemshofstraße in der Kurze Straße machte sich eine bislang unbekannte Person gestern, 14.02.2024, gegen 09:50 Uhr, an einem Verteilerkasten zu schaffen. Dies bemerkte der Fahrer einer Straßenbahn, der zu dieser Zeit die Haltestelle anfuhr. Er konnte die Person, die bei seiner Ankunft flüchtete, als männlich, etwa 1,70m groß, dunkle Haare und mit grauschwarzer Arbeitsbekleidung beschreiben. Es wurde ein Stromkabel beschädigt, entwendet wurde nichts. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell