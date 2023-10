Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei greift 78 Migranten auf

Zittau (ots)

06.-07.10.2023 / Zittau

Die Bundespolizei hat in den vergangenen zwei Tagen im Raum Zittau insgesamt 78 illegal eingereiste Migranten aufgegriffen. Unbekannte Schleuser haben sie zur polnischen und tschechischen Grenze im hiesigen Dreiländereck gebracht.

Einsatzkräfte nahmen am Vormittag des 6. Oktober 2023 im Zittauer Stadtgebiet und am Bahnhof 16 Männer und Frauen aus Syrien in Gewahrsam. Am 7. Oktober wurden in Eckartsberg gegen 08:00 Uhr durch Bundes- und Landespolizisten 26 Syrer, drei Türken und ein Iraker in Gewahrsam genommen. In der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 15:20 Uhr wurden in Zittau weitere fünf Aufgriffe von insgesamt 32 Syrern verzeichnet. Es handelt sich auch hier um Männer und Frauen. Sie alle haben keine gültigen Grenzübertrittsdokumente dabei und wurden zur eigenen Dienststelle und zwei Nachbardienststellen gebracht.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Die Bearbeitung dauert noch an. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bittet um Hinweise zum Absetzen der Migranten im Großraum Zittau und zu möglichen Schleuserfahrzeugen unter der Telefonnummer 03586 / 76020. In einem Fall ist ein weißer in Tschechien zugelassener Skoda Octavia als verdächtiges Fahrzeug aufgefallen. Die Bundespolizei hat auch Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern eingeleitet.

