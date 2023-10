Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser in Untersuchungshaft

Görlitz, Kubschütz (ots)

05.10.2023 / Görlitz, Kubschütz

Der am 4. Oktober 2023 bei Görlitz festgenommene 32-jährige georgische Schleuser, der in Kubschütz 10 Türken abgesetzt hatte, befindet sich in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Görlitz ordnete am 5. Oktober die Haft an. Die Bundespolizei übergab den Mann der Justizvollzugsanstalt Görlitz.

Siehe auch Pressemitteilung vom 5. Oktober 2023.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell