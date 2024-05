POL-LDK: + Brand im Kino + E-Bike aus Garage geklaut +

Dillenburg (ots) - -- Dillenburg: Saugautomat geknackt - Das Münzfach eines Saugautomaten auf einem Tankstellengelände in der Kasseler Straße rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag den Automaten aufbrachen und ...

mehr