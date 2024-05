Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Flüchtiger gesucht

Lippstadt (ots)

Am vergangenen Samstag, in der Zeit von 13 bis 14 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bökenförder Straße. Der schwarze Renault Twingo der 59-jährigen Lippstädterin war auf der Parkfläche vor dem Haupteingang abgestellt und befand sich in dritter Reihe. Ein unbekannter Fahrer touchierte den Wagen und streifte die gesamte Fahrerseite. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell