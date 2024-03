POL-PDPS: Unfallflucht in der Schillerstraße

Pirmasens (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Navigationsgerät im Wert von 200 Euro aus einem unverschlossenen Pkw gestohlen. Das Auto war in einer Hofeinfahrt in der Johannesstraße geparkt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps Kontaktdaten für ...

