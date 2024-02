POL-WHV: Hochzeitskonvoi durch die Polizei angehalten - mehrere Verfahren eingeleitet!

Wilhelmshaven (ots) - Am Samstagmorgen, in der Zeit von 05:10 Uhr bis ca. 06:30 Uhr brannten insgesamt sechs am Fahrbahnrand geparkte Pkw. In allen Fällen wurde der Brand im Innenraum entfacht. Vier Pkw standen kurze Zeit später in Vollbrand, zwei konnten mittels Feuerlöscher von den eingetroffenen Funkstreifenbesatzungen frühzeitig gelöscht werden. Die Pkw ...

